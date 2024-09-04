Аналитик уверен, что НБУ продолжит практически ежедневно выходить на рынок с интервенциями по продаже доллара.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 40,60 до 41,70 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 40,65 до 41,60 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается евровалюты, то, по его прогнозу, курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 44,70 до 46,30 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 44,80 до 46,20 грн/евро.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред в пределах от 20 до 30 копеек по доллару и в пределах от 25 до 40 копеек по евро", - отметил эксперт. Видео дня

Он уверен, что НБУ продолжит практически ежедневно выходить на рынок с интервенциями по продаже доллара на межбанке для покрытия потребностей покупателей валюты:

"Объем операций на торгах по системе Блумберг будет в пределах от $110 млн до $240 млн".

По его прогнозу на этот период, пара евро/доллар будет в пределах коридора от 1,10 до 1,112 доллара за евро.

"И в этом случае, если котировки доллара на межбанке в этот период, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 40,80 до 41,35 гривень, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 44,88 до 45,98 гривень", - добавил Козырев.

Курс доллара в Украине на 4 сентября

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 4 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,26 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 16 копеек.

А официальный курс НБУ по евро установлен на уровне 45,54 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 8 копеек.

Вас также могут заинтересовать новости: