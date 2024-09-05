Курс гривны к евро установлен на уровне 45,59 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 6 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,09 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 19 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также выросла в цене. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на завтра установлен на уровне 45,59 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 2 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,05/41,07 грн/долл., евро - 45,61/45,62 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 5 сентября, вырос на 5 копеек и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня неизменен и составляет 45,90 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 грн, евро - по курсу 44,90 грн за единицу иностранной валюты.

Как рассказал УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, на следующей неделе валютный рынок будет находиться на относительно стабильном уровне, особые курсовые изменения маловероятны, а разница между курсами межбанка и наличного рынка будет минимальной.

Вас также могут заинтересовать новости: