Курс гривни к евро установлен на уровне 47,28 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 30 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,56 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 18 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также усилила позиции. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 47,28 грн за один евро, то есть гривня выросла на 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,55/41,58 грн/долл., а евро - 47,32/47,34 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 29 апреля, снизился на 10 копеек и в среднем составляет 41,95 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 41,30 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне подешевел на 5 копеек и составляет 47,85 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,10 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 29 апреля, подешевел на 10 копеек и составляет 41,85 гривни за доллар. Курс евро в банке снизился на 5 копеек - до 47,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 гривни, а евро - по курсу 46,80 гривень за единицу иностранной валюты.

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