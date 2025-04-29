Продать доллар можно в среднем по курсу 41,30 грн, евро - 47,10 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 29 апреля, снизился на 10 копеек и в среднем составляет 41,95 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,30 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 47,85 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,10 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,53 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,45 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,70 грн/евро, а курс продажи - 47,52 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 29 апреля, составляет 94 798 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 935 140 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,20 до 42,20 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,20 до 42,10 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, в банках будет колебаться в пределах коридора покупки и продажи от 46,40 до 48,30 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 46,50 до 48,10 грн/евро.

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