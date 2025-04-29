Нацбанк вынужден будет ежедневно выходить на рынок с интервенциями по продаже доллара, чтобы максимально сглаживать "курсовые перекосы" отметил аналитик.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,20 до 42,20 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,20 до 42,10 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, в банках будет колебаться в пределах коридора покупки и продажи от 46,40 до 48,30 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 46,50 до 48,10 грн/евро.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут работать со спредом по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а по евро - в пределах от 20 до 50 копеек. Оптовые обменники будут работать со спредом в 15-20 копеек по доллару и около 20-30 копеек по евро", - отметил эксперт.

Видео дня

Также он спрогнозировал, что котировки доллара на межбанкепо моему прогнозу, будут находиться в пределах коридора от 41,40 до 42,05 грн/долл, а курс евро на торгах на этой неделе - от 46,57 до 48,15 грн/евро.

"Нацбанк вынужден будет ежедневно выходить на рынок с интервенциями по продаже доллара, чтобы максимально сглаживать курсовые перекосы на нашем рынке как по доллару, так и, опосредованно, по евро", - добавил Козырев.

Курс доллара в Украине 29 апреля

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 29 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,74 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку.

А официальный курс евро на вторник установлен на уровне 47,39 грн за один евро, то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя.

Вас также могут заинтересовать новости: