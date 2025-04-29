'ПриватБанк' снизил цены на валюту: актуальный курс доллара и евро

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, евро - 47,85 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 29 апреля, подешевел на 10 копеек и составляет 41,85 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек - до 47,80 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 гривны, а евро - по курсу 46,80 гривен за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник не изменился и составляет 42,02 гривны. Курс евро при оплате картой сегодня, 29 апреля, подешевел на 23 копейки и составляет 47,85 гривны.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 29 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,74 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

По данным на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривна, в свою очередь, не изменилась - официальный курс евро на вторник установлен на уровне 47,39 грн за один евро, то есть гривна осталась на уровне предыдущего показателя.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,53 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,45 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,70 грн/евро, а курс продажи - 47,52 грн/евро.

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