Курс гривни к евро сегодня составляет 43,20 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня не изменился и составляет 40,65 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 10 копеек - до 43,20 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,20 грн за долл., евро - 42,45 грн за евро.

Видео дня

Курс доллара в Украине - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

В инвестиционной компании Dragon Capital прогнозировали, что НБУ может держать официальный курс доллара неизменным до конца третьего квартала 2023-го.

Вас также могут заинтересовать новости: