Американская валюта в нашей стране будет стоить около 29 грн, считает эксперт.

Курс доллара к гривне в украинских банках на следующей неделе – 21-27 февраля, немного изменится, но останется у психологической отметки в 29 гривень.

Американская валюта может торговаться на уровне приблизительно 28,6/28,8 грн, поделился прогнозом с "РБК-Украина" старший аналитик международной финансовой компании "Альпари" Вадим Иосуб.

Собеседник отметил, что на прошлой неделе курс доллара в Украине на всех сегментах валютного рынка возрос на 1,1-1,5% на фоне усиления политических рисков.

По состоянию на воскресенье, 20 февраля, в государственном "Ощадбанке" американскую валюту покупают по 28,20 грн, а продают по 28,65 грн.

Курс доллара в "ПриватБанке", который также принадлежит государству, такой: покупка – 28,20 грн, продажа – 28,91.

Нацбанк Украины на 20 февраля установил курс американской валюты на уровне 28,30 грн.

Напомним, в бюджете Украины, принятом Верховной Радой, среднегодовой курс доллара заложен на уровне 28,6 грн.

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