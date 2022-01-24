Национальный банк Украины на вторник, 25 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,37 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 32,06 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Межбанк:
На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 28,43/28,45 грн/долл., к евро - на уровне 32,12/32,14 грн/евро.
Курс на 24 января:
Национальный банк Украины на понедельник, 24 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,32 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.
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Прогноз на январь:
Эксперты прогнозировали, что в январе 2022 года курс доллара будет держаться возле отметки 28,5 грн/доллар.
Эксперты также прогнозировали, что с 24 января курс доллара может повыситься до уровня 28,6 грн/долл.