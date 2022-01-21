Курс гривни к евро установлен на уровне 32,11 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 24 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,32 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник также не изменился и установлен на уровне 32,11 грн/евро.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 28,28/28,30 грн/долл., к евро - на уровне 32,07/32,09 грн/евро.

Курс на 21 января:

Национальный банк Украины на пятницу, 21 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,32 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Прогноз на январь:

Эксперты прогнозировали, что в январе 2022 года курс доллара будет держаться возле отметки 28,5 грн/доллар.

Эксперты также прогнозировали, что с 24 января курс доллара может повыситься до уровня 28,6 грн/долл.