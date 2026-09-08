Нацбанк усилил гривню к евро: официальный курс валют на 9 сентября

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,64 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 9 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,47 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,64 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 4 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,56/44,59 грн/долл., а к евро – 51,77/51,79 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 8 сентября снизился на 15 копеек и составлял 44,78 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,27 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подешевел на 9 копеек и составил 52,05 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,44 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 15 копеек и составил 44,60 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 15 копеек и составил 51,95 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44 гривни, а евро – по курсу 51,95 гривни за единицу иностранной валюты.

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