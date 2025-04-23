Курс гривни к евро установлен на уровне 47,54 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 24 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,67 грн/долл., то есть гривня ослабла на 15 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня усилила позиции. Так, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 47,54 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 17 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,70/41,73 грн/долл., а евро - 47,59/47,61 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средняя курс доллара сегодня составил 41,38 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,23 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,75 грн/евро, а курс продажи - 47,30 грн/евро.

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро 23 апреля составляет 93 683 доллара, а в гривне ее цена сегодня составила 3 926 770 грн.

Курс доллара в "ПриватБанке" в среду вырос на 15 копеек и составляет 41,70 гривны за доллар, как и днем ранее. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек - до 48,00 гривень за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 гривни, а евро - по курсу 47,00 гривень за единицу иностранной валюты.

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