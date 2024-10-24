Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, евро - 44,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 24 октября, снизился на 5 копеек - до 41,55 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,10 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел сразу на 15 копеек и составляет 45,15 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,50 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром вырос на 1 копейку и составляет 41,51 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,46 грн). Курс наличного евро в обменниках подешевел на 15 копеек и составляет 45,10 грн/евро (курс продажи - 44,90 грн/евро).

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Курс биткоина к доллару

Стоимость биткоина в долларах по состоянию на сегодня составляет 67 221,47 долл. по сравнению со вчерашним днем он снизился на 287,99 долл. В гривне цена этой криптовалюты сегодня составляет 2 769 961,05 грн, то есть биткоин подешевел на 2044,22 грн со вчерашнего утра.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 24 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,27 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 44,44 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 27 копеек.

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, курс доллара в Украине до конца этой недели в банках будет находиться в пределах от 40,80 до 41,70 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,05 до 41,65 грн/долл. Что касается курса наличного евро, то, по словам эксперта, стоимость евровалюты в этот период в банках будет колебаться в пределах коридора покупок и продаж от 44,20 до 45,60 грн\евро, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 44,35 до 45,55 грн/евро.

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