Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 45,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 21 октября, остался на прежнем уровне и составляет 41,50 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 45,40 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 грн, евро - по курсу 44,40 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и снова составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным - 45,05 грн.

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В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 41,50 грн/доллар в среднем, а продать американскую валюту можно за 41,45 грн. Курс наличного евро в обменниках вырос на 5 копеек и составляет 45,35 грн/евро. При этом курс продажи европейской валюты установлен на уровне 45,20 грн/евро.

НБУ установил 21 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,23 грн/долл., таким образом, гривна незначительно укрепилась - на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс Нацбанка по евро на понедельник установлен на уровне 44,73 грн/евро, то есть гривна выросла на 6 копеек.

В свою очередь Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой спрогнозировал, что на наличном валютном рынке доллар будет в пределах 41,2-41,7 грн/долл.

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