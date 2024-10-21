Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, евро - 44,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 21 октября, снизился на 4 копейки - до 41,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,10 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 7 копеек и составляет 45,28 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,70 грн за евро.

Сколько стоит доллар сегодня в Киеве

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром подорожал на 10 копеек и составляет 41,50 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,45 грн). Курс наличного евро в обменниках вырос на 5 копеек и составляет 45,35 грн/евро (курс продажи - 45,20 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 21 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,23 грн/долл., таким образом, гривна незначительно укрепилась - на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 44,73 грн/евро, то есть гривна выросла на 6 копеек.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что в конце октября валютные изменения не будут удивлять, а соотношение спроса и предложения валюты будет достаточно сбалансированным. В то же время день за днем курсовые показатели постепенно будут двигаться к более высоким отметкам.

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