Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,32 грн, евро - 45,87 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 3 сентября, вырос на 5 копеек и составляет 41,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня неизменен и составляет 45,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,80 грн, евро - по курсу 44,90 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 41,32 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также остался на прежнем уровне и составляет 45,87 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 3 копейки и составляет 41,38 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,31 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 1 копейку и составляет 45,85 грн/евро (курс продажи - 45,70 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на вторник, 3 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,10 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на завтра установлен на уровне 45,46 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 4 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине осенью на межбанке будет находиться в пределах коридора покупок/продаж 41,00-41,70 грн/долл., а на наличном рынке - от 40,90 до 42 грн/долл.

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