Продать доллар можно в среднем по курсу 41,00 грн, евро - 45,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 3 сентября, вырос на 5 копеек - до 41,45 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,00 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 10 копеек и составляет 45,90 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,30 грн за евро.

Какой сейчас курс в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 3 копейки и составляет 41,38 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,31 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 1 копейку и составляет 45,85 грн/евро (курс продажи - 45,70 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 3 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,10 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на завтра установлен на уровне 45,46 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 4 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 2 сентября, снизился на 5 копеек и составлял 41,35 грн за доллар. Курс евро в финучреждении вчера подешевел на 15 копеек и составлял 45,90 грн за евро.

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