Курс гривны к евро установлен на уровне 43,56 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 21 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,25 грн/долл. Таким образом, гривна укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна также усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,56 гривен за один евро. Таким образом, гривна укрепилась сразу на 13 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,24/41,26 грн/долл., евро - 43,55/43,56 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 20 ноября снизился на 6 копеек и составляет 41,60 грн за доллар. Курс евро сегодня не изменился и составляет 44,20 грн за евро.

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, курс покупки и продажи наличного доллара до 22 ноября в банках Украины будет в пределах от 40,90 до 41,80 гривны, а в обменниках - от 41,10 до 41,75 гривны. Курс наличного евро, по мнению эксперта, в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 43,10 до 44,70 гривны, а в обменниках - от 43,40 до 44,60 гривны.

Также эксперты дали украинцам свои советы относительно того, продавать или покупать доллар и евро.

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