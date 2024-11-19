Украинцам посоветовали зарабатывать на гривне, пока есть возможность.

Колебания курса доллара становится все более заметными, а евро постоянно дешевеет. Эксперты дали советы украинцам, покупать или продавать валюту сейчас.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии ТСН отметил, что на данный момент есть смысл покупать валюту, если главная цель – хранение сбережений длительный срок.

При этом член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что нужно зарабатывать на гривне, пока есть возможность. По его словам, небольшие суммы лучше всего положить на депозит на срок не дольше шести месяцев, если же сбережения от нескольких десятков тысяч гривен, то выгоднее инвестировать в гривневые облигации внутреннего госзайма на срок 3-6 месяцев, потому что проценты на уровне 15% и они не облагаются налогом.

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В свою очередь глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский настаивает на диверсификации сбережений - 50-60% держать в валюте, остальные – на краткосрочных гривневых депозитах, валютных депозитах и ОВГЗ.

Что касается продажи валюты, то эксперты рекомендуют продавать евро, пока евровалюта не подешевела еще больше. Речь идет о евро, которые покупали более трех лет назад по курсу от 26 до 30 гривень. При этом украинцам рекомендуют инвестировать вырученные деньги, к примеру, в ОВГЗ, а также можно купить квартиру или авто. Наличный доллар лучше пока что хранить.

Курс валют в Украине - прогноз банкира до конца недели

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой дал прогноз курса валют до 24 ноября. Он считает, что коридоры валютных изменений на наличном рынке будут в пределах 41,2-41,8 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро.

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