Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 20 ноября, снизился на 6 копеек и составляет 41,60 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 44,20 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,00 грн, евро - по курсу 43,20 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду составляет 41,67 грн. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 20 копеек - до 44,25 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 20 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,33 грн/долл. Таким образом, гривна укрепилась на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. При этом официальный курс евро установлен на уровне 43,69 гривен за один евро, то есть гривна ослабилась на 6 копеек.

В обменниках Киева курс доллара сегодня составляет 41,60 грн/долл., что на 8 копеек дешевле вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,55 грн. Курс наличного евро в обменниках снизился на 5 копеек - до 44,15 грн/евро, курс продажи - 44,00 грн/евро.

Также экономические эксперты дали украинцам свои советы относительно того, что делать с валютой на этой неделе, чтобы получить наибольшую выгоду - продавать или покупать доллар и евро.

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