Отмечается, что обменники будут активно реагировать на любые изменения.

Курс покупки и продажи наличного доллара до 22 ноября в банках Украины будет в пределах от 40,90 до 41,80 гривни, а в обменниках - от 41,10 до 41,75 гривни, прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 43,10 до 44,70 гривни, а в обменниках - от 43,40 до 44,60 гривни.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, и по евро - в пределах от 20 до 35 копеек. В случае значительных ралли евровалюты на международном рынке, и, соответственно, существенных скачков курса евро на нашем межбанке, владельцы обменников будут оперативно менять свои ценники покупки/продажи евро в течение дня, а также расширят спред по евро до 30−45 копеек на евро", - объяснил эксперт.

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При этом Козырев считает, что курс доллара на межбанке будет в пределах от 41,15 до 41,60 гривни, а НБУ останется главным продавцом американской валюты на торгах.

Курс доллара в Украине - прогноз банкира

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что ситуация на валютном рынке будет прогнозируемой и без резких изменений.

По его мнению, курс доллара будет в пределах 41,2-41,8 гривни за доллар на наличном рынке.

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