Курс гривни к евро установлен на уровне 43,64 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 25 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,70 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек.

Относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,64 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,74/41,77 грн/долл., а евро - 43,72/43,74 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 24 февраля снизился на 5 копеек и составляет 41,85 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 10 копеек и составляет 44 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 грн, а евро - по курсу 43 гривни за единицу иностранной валюты.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня утром остался на уровне 41,75 грн/долл., а продать доллар можно по этому же курсу - 41,75 гривны. Курс наличного евро в обменниках составил 44 гривны за евро, а курс продажи - 43,80 грн/евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в последние дни февраля и в начале марта ситуация на валютном рынке не будет отличаться новизной.

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