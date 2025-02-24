Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,02 грн, евро - 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 24 февраля, снизился на 5 копеек и составляет 41,85 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 10 копеек и составляет 44,00 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 грн, евро - по курсу 43,00 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник подорожал до 42,02 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 24 февраля, вырос на 20 копеек и составляет 44,25 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины 24 февраля снизился на 3 копейки и в среднем составляет 42 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,40 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 9 копеек и составляет 44,09 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,40 грн за евро.

Национальный банк Украины установил на 24 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,59 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 14 копеек. Официальный курс евро установлен на уровне 43,51 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что в последние дни февраля и в начале марта ситуация на валютном рынке не будет отличаться новизной: колебания официального курса доллара будут происходить в пределах 41,6 - 42,2 гривни, а спрос и предложение будут оставаться в относительном балансе.

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