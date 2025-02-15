Василий Фурман отметил, что НБУ не ставит перед собой конкретной цели по уровню курса валют.

Ситуация на валютном рынке в Украине в 2025 году обещает быть стабильной и прогнозируемой. НБУ преследует главную цель – стабильность на рынке.

Член Совета Нацбанка Василий Фурман в интервью для "NV Бизнес" отметил, что регулятор не ставит перед собой конкретной цели по уровню курса валют.

"Можно ожидать, что в 2025 году курсовые колебания будут умеренными... Инфляция должна прогнозируемо начать уменьшаться с середины года и на конец года должна составлять чуть более 8%", - объяснил эксперт.

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По его словам, у Национального банка Украины достаточно инструментов, ресурсов и опыта для поддержания стабильности валютного рынка.

Курс доллара в Украине - последние новости

Бывший член Совета НБУ Виталий Шапран считает, что нынешняя политика НБУ может привести к 10%-ой девальвации гривни до конца текущего года.

В свою очередь экономист Зиновий Сверда отметил, что курс доллара в Украине не вернется к отметке 20 или 30 гривень.

Кроме того, рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой сделал прогноз по курсу до 23 февраля. По его мнению, на следующей неделе курсовые колебания на валютном рынке могут быть незначительными и достаточно скудными.

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