Сколько будут стоить 100 долларов в Украине во втором квартале 2025 года: прогноз банкира

Банкир считает, что рост американской валюты в общем может составить 1,8%.

Во втором квартале 2025 года ситуация на валютном рынке будет прогнозируемой. НБУ и дальше будет следить за рынком, а монетарные меры со стратегией "управляемой гибкости" минимизируют колебания курса валют.

Председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов отметил, что сейчас нет причины сломя голову бежать и скупать доллары или евро. По его словам, с начала 2025 года и до июля официальный курс доллара вырастет максимум на 1,8%.

Согласно прогнозу банкира, во втором квартал официальный курс доллара составит в среднем 41,8 - 42,8 гривни за доллар.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить в Украине 4180 – 4280 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдется в 41800 – 42800 гривень.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что ситуация на валютном рынке Украины на следующей неделе не будет угрожающей, а украинцам стоит ожидать, что колебания курса валют будут минимальными.

По его словам, курс доллара до 30 марта включительно будет находится в коридоре 41,4 - 42 гривни за доллар на межбанке и 41,4 - 42 гривни за доллар на наличном рынке. Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить в Украине до 30 марта 4140 – 4200 гривень.

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