Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,40 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 5 мая, укрепился на 4 копейки – до 37,81 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по евро курс гривны ослаб на 5 копеек - до 41,75 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,40 грн за долл., евро-41,00 грн за евро.

Что сейчас происходит с курсом

Вчера, 4 мая, курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 2 копейки – до 37,85 грн/долл. Курс гривни к евро вчера составлял 41,70 грн/евро.

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По прогнозу директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько до конца текущей недели, 7 мая, курс доллара в Украине будет колебаться в пределах коридора 37,4 - 38,1 гривни за доллар. Эксперт уверена в дальнейшем укреплении гривны на наличном рынке. По ее прогнозу, спрос населения на наличную валюту будет усиливаться. Однако, если и возникнет временный дефицит банкнот иностранной валюты, то он будет непродолжительным, считает эксперт.

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