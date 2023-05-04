Курс гривни к евро составляет 41,70 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 4 мая, укрепился на 2 копейки – до 37,85 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по евро курс гривны ослабился на 5 копеек - до 41,70 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,45 грн за долл., евро - 41,00 грн за евро.

Что происходит с курсом

Вчера, 3 мая, курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 13 копеек – до 37,87 грн/долл. Курс гривны к евро составлял 41,65 грн/евро.

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По прогнозу директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько до конца текущей недели, 7 мая, курс доллара в Украине будет колебаться в пределах коридора 37,4-38,1 гривни за доллар.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что сейчас выгоднее вкладывать средства в депозиты, а не покупать валюту.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прогнозирует, что ситуация на валютном рынке Украины в мае 2023 радикально не изменится. Возможен рост курса евро.

"У нас есть валютный коридор 37-38 гривень за доллар. Вот в нем курс и будет "топтаться" в этом месяце. Качели будут - от и до. У нас не намечается каких - то радикальных изменений на валютном рынке", - сообщил Охрименко.

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