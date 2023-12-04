Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,98 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 4 декабря, подешевел на 5 копеек – до 37,30 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня также подешевел на 5 копеек и составляет 40,95 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,80 грн, евро - по курсу 39,95 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 34 копейки – до 40,98 грн.

Курс валют в Украине

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 4 декабря, подешевел на 20 копеек – до 37,40 грн за доллар в среднем. Курс евро по гривне сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 40,90 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подешевел на 7 копеек и составляет 37,37 грн/долл. (продать доллар можно за 37,28 грн). Евро также снизился в цене – на 13 копеек до 40,72 грн/евро (курс продажи – 40,50 грн/евро).

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон О государственном бюджете Украины на 2024 год. Согласно главной смете государства, в следующем году средний курс доллара прогнозируется на уровне 40,7 грн за доллар.

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