Продать доллар можно в среднем по курсу 36,80 грн, евро – 40,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 4 декабря, подешевел на 20 копеек – до 37,40 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 36,80 грн за доллар.

Курс евро по гривне сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 40,90 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 40,00 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подешевел на 7 копеек и составляет 37,37 грн/долл. (продать доллар можно за 37,28 грн). Евро также снизился в цене – на 13 копеек до 40,72 грн/евро (курс продажи – 40,50 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на понедельник, 4 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,46 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 39,66 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

Как рассказал УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, среди факторов, которые в течение 4-10 декабря будут влиять на валютный рынок, – соотношение спроса и предложения на валюту, частоту и объемы валютных интервенций НБУ, а также объемы валюты, которые регулятор может "сжечь" на межбанке, насытив спрос.

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