Курс гривны к евро установлен на уровне 40,84 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 22 января, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,53 грн / долл., то есть гривня укрепилась на 18 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 40,84 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 17 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 37,51/37,53 грн/долл., евро-40,83/40,85 грн / евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 19 января, подешевел на 15 копеек - до 38,35 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 41,95 грн за евро.

Курс доллара к гривне у "Приватбанка" сегодня, 19 января, подешевел на 20 копеек – до 38,25 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 41,95 грн за евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что на следующей неделе курс на наличном рынке находиться в рамках - 38-40 грн/долл. и 40-43 грн/евро, а текущие курсовые колебания будут составлять до 0,5 грн.

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