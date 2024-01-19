Продать доллар можно в среднем по курсу 37,80 грн, евро - 41,20 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 19 января, подешевел на 15 копеек - до 38,35 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,80 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 41,95 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,20 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подешевел на 22 копейки - до 38,22 грн/долл. (продать доллар можно за 38,10 грн). Курс евро же в обменниках подешевел на 21 копейку, до 41,79 грн/евро (курс продажи - 41,55 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины на пятницу, 19 января, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,71 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 41,01 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 20 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что в течение следующей недели ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно прогнозируемой: регулятор будет мягко действовать на межбанке, при необходимости увеличивая или уменьшая объемы валютных интервенций.

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