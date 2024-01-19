Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 38,31 грн, евро - 41,84 грн.

Курс доллара к гривне у "Приватбанка" сегодня, 19 января, подешевел на 20 копеек – до 38,25 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 41,95 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,65 грн, евро - по курсу 40,95 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты у "Приватбанка" сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 38,31 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 18 копеек и составляет 41,84 грн.

Курс валют в Украине-последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 19 января, подешевел на 15 копеек - до 38,35 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 41,95 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подешевел на 22 копейки - до 38,22 грн/долл. (продать доллар можно за 38,10 грн). Курс евро же в обменниках подешевел на 21 копейку, до 41,79 грн/евро (курс продажи - 41,55 грн/евро).

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