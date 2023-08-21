Финансовый аналитик Андрей Шевчишин убежден, что возвращение к плавающему курсу станет возможным только после окончания войны.

В ближайшем будущем не исключено ослабление национальной валюты, из-за того, что нынешние факторы, сформировавшиеся на валютном рынке, формируют девальвационные ожидания как бизнеса, так и населения.

Такое мнение, как говорится в материале УНИАН, высказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин, отметив при этом, что торговый баланс продолжает ухудшаться, согласно данным Государственной службы статистики и Нацбанка о внешнеторговых операциях.

"Это понятно: невозможность вывоза зерна, "Метинвест" говорит о проблемах с логистикой своей продукции... Таким образом, мы констатируем существенное ухудшение в экспорте, и, при этом, импорт продолжает расти, продолжает замещать украинские товары. В результате - у нас сильный рост импорта и снижение экспорта", - говорит эксперт.

Видео дня

Относительно возвращения к режиму плавающего курсообразования, о котором в последнее время ведутся разговоры, Шевчишин выразил мнение, что это возможно только после завершения войны в Украине. Кроме этого, по мнению аналитика, до конца года Нацбанк может прибегнуть к очередному снижению официального курса гривни.

"Будет ли это осенью – трудно сказать, все будет зависеть от текущих показателей и тенденций. Нацбанк мониторит ситуацию, он видит оперативную информацию на месте и понимает более детальную перспективу. Если он будет видеть, что ситуация продолжает ухудшаться, и появляются более серьезные риски относительно объемов или темпов поступления внешней помощи, не говоря уже о военных действиях, я ожидаю, что Нацбанк перейдет к урегулированию и изменит фиксированный курс до конца года до 41-42 гривни за доллар", - сказал он.

Если плавающее курсообразование вернуть до окончания войны, то это может привести к "девальвационному шоку" из-за того, что при одновременном снятии всех остальных ограничений произойдет резкий отток капиталов.

"То есть необходимо делать все постепенно: ослабили ограничения, посмотрели на влияние, компенсировали данное смягчение, и потом - переходим к следующему шагу. Валютный рынок остается очень зарегулированным, и это позволяет контролировать ситуацию. Но в перспективе нас все равно ждет либерализация", - отметил Шевчишин.

Ситуация с курсом во время войны

До полномасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс гривни. В первый день Великой войны, 24 февраля 2022 года, Национальный банк зафиксировал официальный курс гривни на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля 2022 года регулятор понизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл., каким он и является до сих пор.

Наличный курс гривни к доллару сегодня, 21 августа, ослаб на 15 копеек - до 38,25 грн за доллар.

Вас также могут заинтересовать новости: