Продать доллар можно в среднем по курсу 37,50 грн, евро - 41,00 грн.

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 21 августа, ослабел на 15 копеек - до 38,25 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, по евро курс гривны ослабел на 5 копеек - до 41,80 грн за евро.

Продать американскую валюту сегодня можно дороже на 5 копеек - в среднем по курсу 37,50 грн за доллар. Продать евро можно на 10 копеек дороже, чем предыдущего дня - 41,00 грн за евро.

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На прошлой неделе валютный рынок закрылся подорожанием доллара

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривны к доллару в "ПриватБанке" 18 августа подорожал на 15 копеек - до 37,80 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении тогда подорожал на 20 копеек - до 41,75 грн за евро.

По словам руководителя службы продажи казначейских продуктов банка "Авангард" Юрия Крохмаля, на наличный рынок, в первую очередь, влияют ожидания населения. Анонсированные Национальным банком шаги по валютным послаблениям сейчас ассоциируются со сценарием постепенного обесценивания гривны, из-за чего наблюдается повышенный спрос на валюту и соответствующее повышение курса.

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