Наличный валютный рынок остается стабильным, при этом дисбаланс на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе увеличился, нуждаясь в больших интервенциях НБУ.
Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU. "Розничный рынок остается стабильным, с преимуществом продажи валюты над покупкой седьмую неделю подряд. На прошлой неделе курс гривни к доллару США на наличном рынке усилился еще на несколько копеек, оставаясь неподалеку от 36,6-37,4 грн/долл. (в среднем в системно важных банках), как и в предыдущие несколько недель", - отмечают в ICU
Отмечается, что на межбанковском рынке клиенты банков (юридические лица) за 4 рабочих дня на прошлой неделе уменьшили продажу валюты на 4%, а объемы покупки ими валюты выросли почти на 10%, что заставило НБУ увеличить объем интервенций по продаже иностранной валюты на 48% до 595 млн долл. - наибольшего объема с конца февраля этого года.
По словам экспертов, межбанковский рынок, похоже, сразу почувствовал психологическое влияние отказа России от продолжения "зерновой сделки" из-за уменьшения продажи аграриями валюты, которую они, вероятно, решили сохранить для оплаты импортных контрактов.
Аналитики компании также отметили, что в минувшую пятницу, 21 июля, исполнился ровно год, как Нацбанк принял решение о разовом ослаблении официального курса гривни. За это время наличный рынок пережил ослабление курса гривни до почти 42 грн/долл., а сейчас крепче больше чем на гривню по сравнению с уровнем год назад.
"Розничный рынок чувствует длительное преимущество предложения валюты над спросом. Насыщенность рынка валютой продолжает поддерживать прочный курс гривни на наличном рынке, сохраняя максимальную приближенность к официальному курсу, который является неизменным уже год", - говорится в сообщении.
Что происходит с курсом
Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева 25 июля ослабился на 3 копейки – до 37,35 грн/долл. Относительно евро курс гривни не изменился и составляет 41,65 грн/евро.
Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 25 июля подорожал на 5 копеек – до 37,20 грн за доллар. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,60 грн/долл., евро - 40,60 грн/евро.