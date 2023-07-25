По словам экспертов, межбанковский рынок, похоже, сразу почувствовал психологическое влияние отказа России от продолжения "зерновой сделки".

Наличный валютный рынок остается стабильным, при этом дисбаланс на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе увеличился, нуждаясь в больших интервенциях НБУ.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU. "Розничный рынок остается стабильным, с преимуществом продажи валюты над покупкой седьмую неделю подряд. На прошлой неделе курс гривни к доллару США на наличном рынке усилился еще на несколько копеек, оставаясь неподалеку от 36,6-37,4 грн/долл. (в среднем в системно важных банках), как и в предыдущие несколько недель", - отмечают в ICU

Отмечается, что на межбанковском рынке клиенты банков (юридические лица) за 4 рабочих дня на прошлой неделе уменьшили продажу валюты на 4%, а объемы покупки ими валюты выросли почти на 10%, что заставило НБУ увеличить объем интервенций по продаже иностранной валюты на 48% до 595 млн долл. - наибольшего объема с конца февраля этого года.

Видео дня

По словам экспертов, межбанковский рынок, похоже, сразу почувствовал психологическое влияние отказа России от продолжения "зерновой сделки" из-за уменьшения продажи аграриями валюты, которую они, вероятно, решили сохранить для оплаты импортных контрактов.

Аналитики компании также отметили, что в минувшую пятницу, 21 июля, исполнился ровно год, как Нацбанк принял решение о разовом ослаблении официального курса гривни. За это время наличный рынок пережил ослабление курса гривни до почти 42 грн/долл., а сейчас крепче больше чем на гривню по сравнению с уровнем год назад.

"Розничный рынок чувствует длительное преимущество предложения валюты над спросом. Насыщенность рынка валютой продолжает поддерживать прочный курс гривни на наличном рынке, сохраняя максимальную приближенность к официальному курсу, который является неизменным уже год", - говорится в сообщении.

Что происходит с курсом

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева 25 июля ослабился на 3 копейки – до 37,35 грн/долл. Относительно евро курс гривни не изменился и составляет 41,65 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 25 июля подорожал на 5 копеек – до 37,20 грн за доллар. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,60 грн/долл., евро - 40,60 грн/евро.

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