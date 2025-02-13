Перемирие между Киевом и Москвой дает евро возможности для роста.

Доллар на мировом рынке пошел вниз на фоне переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Перспективы прекращения войны в Украине усилили позиции евро.

Издание Bloomberg пишет, что скандинавские и европейские валюты возглавили ралли против доллара. Отмечается, что евро вырос на 0,5% до 1,0435 доллара, венгерский форинт укрепился на 0,8%, достигнув максимума с конца ноября, а польский злотый вырос на 0,6%.

"Надежды на перемирие между Россией и Украиной подогревают позитивные настроения после беседы Трампа с Путиным", - сказал Родриго Катрил, старший валютный стратег National Australia Bank Ltd. в Сиднее.

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По его словам, перемирие между Москвой и Киевом дает евро потенциал для скачка вверх.

Офшорный юань вырос на 0,4% по отношению к доллару, потому что оживленные настроения инвесторов способствовали широкому росту азиатских валют.

"Движение доллара было спровоцировано покупкой евро, а затем сработали стопы по другим позициям по доллару", - сказал Элвин Тан, глава отдела валютной стратегии Азии в RBC Capital Markets в Сингапуре. "В этом движении также присутствует элемент риска".

Война в Украине - мирные переговоры

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным согласился начать переговоры о прекращении войны, что является изменением предыдущей политики США.

Министр финансов США Скотт Бессент также представил президенту Украины Владимиру Зеленскому соглашение об экономическом партнерстве во время своего визита в Киев.

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