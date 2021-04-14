Coinbase проведет прямой листинг на бирже Nasdaq 14 апреля.

Впервые в истории курс биткоина превысил $64 000 в преддверии листинга крупнейшей в США криптовалютной биржи Coinbase.

Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

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По состоянию на 9:30 среды, 14 апреля, курс криптовалюты составляет $64 349. На пике за день криптовалюта торговалась по $64 627. За сутки криптовалюта подорожала на 5,15%.

По состоянию на 10:23 по Киеву курс биткоина составлял $64 601.

Coinbase проведет прямой листинг на бирже Nasdaq 14 апреля. Капитализация компании ожидается на уровне примерно $100 млрд.

Выход Coinbase на биржу — один из самых ярких признаков растущего принятия криптовалют на Уолл-стрит.

Что такое биткоин

Биткоин (Bitcoin) - электронная валюта, концепт которой был озвучен Сатоси Накамото 2008 года и представлен им в 2009 году, базируется на самоопубликованном документе Накамото.

Изначально эта криптовалюта стоила всего несколько центов и практически не привлекала к себе внимания общественности. Только в 2013 году курс биткоина впервые преодолел отметку в 1000 долларов.

Знаковым для этой криптовалюты стал 2017 год, в начале которого один биткоин стоил тысячу долларов. Затем он начал пересекать тысячные отметки чуть ли не ежемесячно, уверенно приближаясь к 20 тысячам.

Как менялся курс криптовалюты

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Автор: Елена Коваленко