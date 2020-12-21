Меры Нацбанка смягчили прохождение банками кризиса.

Финансовый сектор успешно проходит коронакризис, а банки поддерживают бизнес и способствуют восстановлению экономического роста.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал курс гривни в следующем годуОб этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на отчет о финансовой стабильности.

"Банки вошли в период пандемии без заметных дисбалансов, достаточно капитализированными и высоколиквидными. Работа по оздоровлению и повышению устойчивости банковской системы, которая проводится с 2015 года, дала бесспорный положительный результат. Впервые в истории во время кризиса банки не стали фактором усиления экономической нестабильности. Наоборот - они поддерживают бизнес и способствуют восстановлению экономического роста, предоставляя кредитные ресурсы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что меры Нацбанка смягчили прохождение банками кризиса. Так, с апреля регулятор задействовал ключевые доступные для центрального банка инструменты с целью содействия преодолению кризиса. В частности, чтобы дать банкам больше пространства для действий, было приостановлено внедрение буферов консервации капитала и системной важности. Также Нацбанк поощрял банки реструктуризировать кредиты заемщикам, подвергшимся временным финансовым трудностям вследствие карантина.

Также в отчете сообщается, что корпоративный сегмент в общем оказался устойчивым, и качество корпоративных портфелей банков существенно не ухудшилось.

"Своевременные реструктуризации и малая доля кредитов уязвимым отраслям обеспечили прохождение кризиса без значительных стрессов. Потребительское кредитование существенно замедлилось с развертыванием кризиса - уменьшился как спрос, так и предложение на рынке", - сказано в сообщении.

Согласно отчету, в этом сегменте в течение второго квартала произошел существенный прирост объемов просрочки, а потому некоторые банки реструктуризировали необеспеченные потребительские кредиты в значительных объемах. НБУ считает, что риски этого сегмента для банков высоки, а потому подтверждает повышение весов риска по таким банковским кредитам до 150% в течение 2021 года.

Что этому предшествовало

Согласно опросу НБУ, банки в Украине сохраняют позитивные ожидания по перспективам кредитования в следующем году: около 80% респондентов ожидают увеличения объема кредитного портфеля в следующие 12 месяцев.

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Автор: Екатерина Жирий