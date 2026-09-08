Банкноты евро полностью изменят впервые с 2002 года: какими они могут стать

Сейчас проводится опрос среди жителей блока.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) приступил к решающему этапу работы над новой серией банкнот. Регулятор представил 10 финальных проектов новых евро, и сейчас приближается завершение голосования жителей ним.

Польское издание Fakt пишет, что ЕЦБ представил отобранные графические проекты для следующей серии банкнот евро и запустил опрос, в котором жители всей Европы могут высказать своё мнение. Каждый проект представляет собой полную серию банкнот, включающую номиналы от 5 до 200 евро.

Эти проекты основаны на двух ведущих темах – "Европейская культура и наука" и "Реки и птицы" – а также на связанных с ними графических мотивах. В первую группу вошла банкнота номиналом 20 евро с изображением лауреатки Нобелевской премии – Марии Склодовской-Кюри. Кроме того, предложены банкноты, в частности, с изображениями Марии Каллас, Людвига ван Бетховена, Мигеля де Сервантеса, Леонардо да Винчи и Берты фон Зуттнер. Изображения этих личностей сопровождаются мотивами, связанными с искусством, музыкой, образованием, литературой и наукой.

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Вторая группа дизайнов изображает европейские реки, птиц и характерные пейзажи. Этот мотив призван символизировать разнообразие природы и её способность к выживанию. На оборотной стороне банкнот размещены изображения европейских институтов.

"Банкноты евро – это нечто большее, чем просто средство платежа: они являются одним из самых осязаемых символов Европы", – заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард, добавив, что "благодаря дизайну, сочетающему красоту с глубоким смыслом, они укрепят общую идентичность".

Когда новые банкноты поступят в обращение

Ожидается, что Совет управляющих ЕЦБ примет окончательное решение о дизайне новых банкнот в конце года. Это решение будет основано на выводах жюри конкурса на лучший дизайн, технической оценке и результатах обоих опросов общественного мнения. Отобранные проекты затем будут доработаны и пройдут тестирование, прежде чем поступят в производство. Предполагается, что банкноты новой серии поступят в обращение в последующие годы.

ЕЦБ подчеркивает, что периодическое введение новых серий банкнот позволяет использовать технологический прогресс для более эффективной борьбы с фальшивомонетчиками. Новые банкноты будут оснащены новыми и усовершенствованными элементами защиты, что облегчит их проверку и повысит доступность, в том числе для людей с нарушениями зрения. Банк также стремится снизить негативное воздействие банкнот на окружающую среду за счет повышения их долговечности и использования более экологичных материалов и производственных процессов.

ЕЦБ заверяет, что нынешние банкноты евро будут оставаться в обращении параллельно с новой серией и будут постепенно выводиться из обращения.

Стоит отметить, что это будет первая с момента введения евро в обращение в 2002 году полная смена дизайна банкнот.

Новые евро - главные новости

В конце января 2025 года стало известно, что Европейский центральный банк впервые с момента введения евро в наличное обращение 23 года назад изменит дизайн банкнот, чтобы сделать их более привлекательными и узнаваемыми.

В конце июля 2025 года стало известно, что один из вариантов дизайна банкнот рассорил Польшу и Францию. Дело в написании имени двукратной лауреатки Нобелевской премии Марии Склодовской-Кюри, чей образ должен украсить купюру номиналом 20 евро.

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