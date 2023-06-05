В феврале Binance контролировала 57,5% среднемесячного объема мировых криптовалютных бирж. Сейчас этот показатель составляет 43%.

Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance потеряла четверть своего рынка.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на исследование CCData, доля компании на рынке падает в течение нескольких месяцев на фоне преследования американским регулятором за возможное нарушение федеральных законов.

Как говорится в материале, в феврале Binance контролировала 57,5% среднемесячного объема мировых криптовалютных бирж. Сейчас этот показатель составляет 43%.

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Кроме регуляторов, падение спровоцировало также окончание акции в марте, которая предлагала клиентам бесплатную торговлю биткоином без комиссии, что способствовало росту в конце прошлого года.

Война в Украине и Binance

8 марта 2022 года криптовалютная биржа Binance заявила о том, что заблокирует транзакции с картами Visa и Mastercard в России. Сообщалось, что ограничения начинают действовать с полуночи 10 марта по московскому времени.

22 марта 2022 года крупнейшая в мире криптобиржа Binance отключила российские банки. Все объявления были автоматически закрыты системой.

21 апреля 2022 года криптобиржа Binance ограничила доступ для пользователей из России.

12 мая 2022 года Binance закрыла переводы и вывод денег для россиян.

6 мая 2023 года криптобиржу Binance заподозрили в помощи РФ. Минюст США начал расследование. Министерство юстиции США расследует, использовалась ли Binance Holdings Ltd. незаконно, чтобы позволить россиянам обходить санкции США и переводить деньги через крупнейшую в мире биржу криптовалют.

Расследование, которое проводится отделом национальной безопасности Министерства юстиции, направлено на то, чтобы выяснить, нарушили ли должностные лица Binance или компании антироссийские санкции.

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