Binance является одной из крупнейших мировых криптобирж.

Криптобиржа Binance закрыла переводы и вывод денег для россиян.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Binance, одна из крупнейших мировых криптобирж, закрыла для россиян переводы и вывод денег в иностранные банки независимо от страны резидентства", - отметил Федоров.

Как сообщал УНИАН, в апреле криптобиржа Binance ограничила доступ пользователям из РФ, общая стоимость криптоактивов которых превышает 10 тыс. евро.

Справка УНИАН. Binance - сервис обмена криптовалют, который был создан в 2017 году, а в январе 2018 года сервис стал крупнейшим в мире по объемам торгов.

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