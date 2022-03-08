Ограничения начинают действовать с полуночи 10 марта по московскому времени.

Биржа Binance, один из мировых криптовалютных гигантов, прекращает поддержку транзакций с картами Visa и Mastercard, выпущенными в России.

Ограничения начинают действовать с 21:00 UTC 9 марта (полночь 10 марта по московскому времени), сообщается в пресс-релизе компании.

Также в России на Binance будут недоступны транзакции, инициированные с картами Mastercard і Visa, выпущенными финучреждениями за пределами РФ.

Как сообщал УНИАН, ранее крупнейшие международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили свою деятельность в России.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал все мировые криптобиржи заморозить счета всех граждан России и Беларуси.

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