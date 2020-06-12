"Ощадбанк" продолжает снижать ставки по кредитам для бизнеса

С начала года "Ощадбанк" выдал микро-, малому и среднему бизнесу 964 новых кредита на общую сумму свыше 1 миллиарда гривень.

Государственный "Ощадбанк" осуществил второе в текущем году снижение ставок по всей линейке кредитов для малого и среднего бизнеса.

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Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.

Кроме этого, "Ощадбанк" предлагает бизнес-клиентам воспользоваться международными, государственными или партнерскими программами, благодаря которым кредитование удешевляется еще на несколько процентных пунктов.

Помимо классического кредитования банк предлагает бизнесу государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%", по которой можно получить кредит от 3% годовых; более 190 партнерских программ с поставщиками импортных и отечественных транспортных средств и техники со сниженными ставками кредитования, при этом часть кредитной нагрузки берет на себя партнер, в рамках некоторых программ ставка снижена до 0,1% годовых.

Также "Ощадбанк" предлагает предпринимателям специальную программу с Европейским инвестиционным банком, по которой ставка кредитования снижается на 1,25% годовых; программу с Фондом развития предпринимательства, по которой ставка кредитования снижается на 1% годовых; программу социального предпринимательства с WNISEF, по которой финансирование предоставляется по ставке от 5% до 10% годовых; программу FinancEast с Фондом развития предпринимательства в рамках инициативы Европейского Союза "EU4Business: идем вместе" через KfW, которая позволяет бизнес-клиентам из Донецкой и Луганской областей получить компенсацию до 50% стоимости инвестиционного проекта.

По данным пресс-службы, с начала 2020 года "Ощадбанк" выдал микро-, малому и среднему бизнесу 964 новых кредита на общую сумму 1,16 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, государственный "Ощадбанк" предложил специальные условия бесплатного эквайрингового обслуживания для новых клиентов микро- и малого бизнеса, которые ранее не использовали в работе POS-терминалы и хотят адаптировать свой бизнес под новые реалии.

"Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

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