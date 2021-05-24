В течение лет через систему тендерных закупок структурными подразделениями и коммунальными предприятиями Криворожского городского совета заключались договоры с некоторыми обществами по закупке товаров на общую сумму свыше 1 млрд 700 млн грн.

Сотрудники ГСУ ФР ГФС Украины разоблачили противозаконную схему с тендерными закупками в Криворожском городском совете.

В течение 2018-2021 годов через систему тендерных закупок структурными подразделениями и коммунальными предприятиями Криворожского городского совета заключены договоры некоторыми обществами относительно закупки товаров (работ, услуг) на общую сумму свыше 1 млрд 700 млн грн.

Документально поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг отражены с использованием реквизитов предприятий, имеющих признаки фиктивности.

В течение длительного периода, реквизиты, документы и печати указанных предприятий с признаками фиктивности использовались служебными лицами при содействии должностных лиц структурных подразделений исполкома Криворожского городского совета с целью уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.

Сейчас продолжаются обыска с целью выявления и изъятия документов по оформлению указанных закупок, черновых записей, о деятельности указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.

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Автор: Иван Бойко