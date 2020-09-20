На дороги потратили менее 10 миллиардов гривень "коронавирусного фонда".

За время карантина из 66 миллиардов гривень Фонда борьбы с коронавирусом, даже с учетом средств на строительство дорог, использовано 23 миллиарда.

Об этом сказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Радио Свобода.

По его словам, на сами дороги потратили менее 10 миллиардов гривень "коронавирусного фонда".

"Я вам скажу простые цифры. Из 66 миллиардов средств фонда даже с дорогами использовано 23. На дороги использовано меньше чем 10. Вопрос стоит в эффективности использования этих средств и возможности некоторых министерств правильно распоряжаться бюджетными расходами. То есть было бы хуже, я вам объясню, если бы в месяце мы половину средств фонда использовали, а половину не использовали, и возник вопрос, почему же мы не приняли в тот период времени те решения, которые позволили бы нам более эффективно распоряжаться государственными финансами. Потому что в декабре дороги уже никто не построил бы. А сейчас мы можем говорить, что и имели возможность фонд более эффективно использовать", - подчеркнул Марченко.

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Что этому предшествовало

13 апреля Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом.

Из 66 миллиардов гривень 16 миллиардов гривень выделено для системы здравоохранения, в частности для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты им повышенной заработной платы, закупки необходимого оборудования для больниц и так далее.

Для финансирования фонда по безработице было выделено около 7 миллиардов гривень, из которых 2,7 миллиарда гривень - на помощь по частичной безработице.

Также 2,5 миллиарда гривень направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и категориям, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Кроме того, 35 миллиардов гривень пойдет на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Президент Владимир Зеленский пояснил, что часть денег из Фонда борьбы с COVID-19 была направлена на ремонт дорог, которые ведут в приемные отделения опорных больниц, что связано с противодействием распространению коронавируса.

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Автор: Александр Топчий