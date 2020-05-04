Самое большое потрясение украинская экономика испытает во втором квартале - НБУ

Постепенная отмена карантинных ограничений приведет к восстановлению экономики во втором полугодии.

Наибольшее потрясение украинская экономика испытает во втором квартале 2020 года, сообщила пресс-служба Национального банка со ссылкой на ежеквартальный инфляционный отчет НБУ.

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По прогнозу НБУ, в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом выражении, уровень безработицы вырастет до почти 12% в сезонно скорректированном выражении, а рост зарплат приостановится.

«Постепенная отмена карантинных ограничений приведет к восстановлению украинской экономики во втором полугодии 2020 года. Этому будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политики. Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры Нацбанка по поддержанию банковской системы уменьшат негативное влияние пандемии на экономику», - говорится в сообщении.

Отмечается, что как падение, так и восстановление будет неравномерным по видам экономической деятельности. В частности, от внедрения внутренних карантинных ограничений больше всего пострадает сектор услуг, розничная торговля, транспорт. После окончания карантина эти сектора частично восстановятся, однако еще будут страдать от медленного восстановления доходов населения. Туризм и связанные с ним авиационные услуги полноценно восстановятся только в следующем году.

Также прогнозируется, что отдельные экспортоориентированные отрасли, в частности металлургия, пострадают, прежде всего, от снижения внешнего спроса в условиях глобального экономического кризиса. При этом ожидается сохранение высокого спроса на продукцию сельского хозяйства, хотя при этом возможно уменьшение объемов урожая зерновых из-за ухудшения погодных условий.

«Вместе с восстановлением экономики в 2021 году заработные платы будут снова расти, а уровень безработицы постепенно вернется к докризисным 8-9%. Ожидается, что потребительские настроения полностью восстановятся, а частное потребление в 2021-2022 годах будет расти темпами 5-7% в год», - отмечается в прогнозе НБУ.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк снизил прогноз объемов переводов от трудовых мигрантов в 2020 году с 12,5 до 10 млрд долларов.