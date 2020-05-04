Ожидают $10 миллиардов: НБУ снизил прогноз переводов от заробитчан на $2,5 миллиарда

Ожидается, что падение объемов переводов от трудовых мигрантов будет компенсировано снижением расходов украинцев на путешествия.

Национальный банк Украины пересмотрел прогноз переводов от трудовых мигрантов в 2020 году в сторону уменьшения на 2,5 млрд долл. – до 10 млрд долл. Об этом сообщила пресс-служба НБУ со ссылкой на ежеквартальный инфляционный отчет регулятора.

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Отмечается, что, по экспертным оценкам, в течение карантина в Украину вернулись около 10% работников, а еще 10%, которые планировали выезд на сезонные работы во втором квартале, останутся в Украине. В то же время доходы работников, которые остались за рубежом, снизятся вследствие охлаждения экономики этих стран.

«Учитывая это, Национальный банк пересмотрел прогноз объема переводов трудовых мигрантов в Украину с 12,5 до 10 млрд долл. США. Этот прогноз основывается на предположении об отмене большинства карантинных мероприятий до конца второго квартала 2020 года», - говорится в сообщении.

При этом в НБУ ожидают, что падение объемов переводов от заробитчан будет более чем компенсировано снижением расходов украинцев на путешествия.

Как сообщал УНИАН, в марте НБУ ожидал сокращения поступлений в Украину от трудовых мигрантов из-за эпидемии коронавируса от 500 млн до 1 млрд долл.