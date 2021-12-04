Выручка "Метинвеста" за 9 месяцев 2021 года составила 13,6 млрд долл., что на 78% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Компания "Метинвест" за девять месяцев 2021 года увеличила объем капитальных инвестиций на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 822 млн долл., сообщается в отчете по предварительным финансовым результатам компании за обозначенный период.

Согласно документу, инвестиции в стратегические проекты компании в январе-сентябре выросли на 23%, а инвестиции в проекты поддержания увеличились на 67%. Доли этих проектов в общем объеме инвестиций компании за три квартала 2021 года составили 23% и 63% соответственно.

В отчетном периоде группа "Метинвест" приступила к реализации нового крупного проекта по расширению производственных мощностей – строительству нового цеха для производства холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на ММК им. Ильича. Как сообщается в отчете компании, инвестиции в первый этап, завершение которого ожидается к концу 2024 года, превысят 800 млн долл.

"Метинвест" также продолжает реализацию проекта по строительству воздухоразделительных установок на ММК им. Ильича. Компания уже поставила около 85% основного оборудования. Завершение проекта ожидается в первом полугодии 2022 года.

В августе группа "Метинвест" запустила новый тракт комплекса циклично-поточной технологии (ЦПТ) на Ингулецком ГОКе, а в сентябре – новый ЦПТ для транспортировки горной породы на Северном ГОКе. Стоимость этих проектов, которые позволят снизить эксплуатационные и капитальные затраты на добычу железной руды и помогут сохранить объемы добычи, ожидается на уровне 50 млн долл. на Ингулецком ГОКе и 200 млн долл. на Северном ГОКе.

Компания также приступила к реализации инициативы по сгущению отходов обогащения на Северном ГОКе.

Группа продолжила строительство нового блока №11 на шахте недавно консолидированного шахтоуправления "Покровское" для поддержания объемов производства. В предприятия Покровской угольной группы за 7 месяцев с момента консолидации компания уже вложила 99 млн долл. капитальных инвестиций.

Согласно отчету, "Метинвест" продолжает уделять приоритетное внимание экологическим вопросам. В июне 2021 года ММК им. Ильича завершил реконструкцию газоочистных установок литейного двора и бункерной эстакады доменной печи №5 и приступил к реализации аналогичного проекта для доменной печи №4.

Также достигнут прогресс в реализации ряда других инициатив, включая реконструкцию газоочистного оборудования кислородных конвертеров на МК "Азовсталь" и замену газоочистных установок на обжиговой машине Lurgi 552-A на Северном ГОКе.

Справка УНИАН. Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского.

Автор: Григорий Бондарь