Пассивность пожилых богачей сдерживает рост цифрового золота, поскольку они не привыкли рисковать.

Курс биткоина после обновления полугодовых минимумов вернулся к росту. В определенный момент цена самой дорогой криптовалюты поднималась до $45 тысяч, но так и не смогла закрепиться на этой отметке.

Эксперты отмечают, что сегодня для роста нужен толчок, который приведет к новым историческим максимумам цены биткоина. Своим прогнозом поделился управляющий партнер инвестиционно-исследовательской компании Fundstrat Global Advisors Том Ли.

Сейчас все упирается в поколение бэби-бумеров [тех, кто родился с 1946 по 1964 год – ред], которые убеждены, что биткоин все еще является своего рода пустышкой. Эксперт отмечает, что 76% всех богатств в Америке контролируются людьми 65+, а это почти $100 триллионов, которые "вяло лежат в банках" и практически не приносят прибыли.

Том Ли уверен, что если бэби-бумеры начнут массово закупаться биткоином, то его цена устремиться к $200 тысяч и больше. Поскольку именно в 2022 году ожидается принятие криптовалют в масштабах стран: как только миллиардеры увидят, что правительство и банки относятся к цифровым активам серьезно, то может начаться бум инвестиций.

Ну а пока биткоин продолжает топтаться на месте. Сегодня одна монета торгуется по $41,9 тысяч. Цифровое золото продолжает восстанавливаться после того, как 24 января его курс обвалился до июльских минимумов в $32,9 тыс. С того момента биткоин вырос в цене почти на 30%.

Ранее один из самых известных криптотрейдеров Николас Мертен спрогнозировал, что цена биткоина к концу 2022 года превысит $200 тыс. Если крипте удастся пробить порог в $100 тысяч, то это станет толчком к развитию "бычьего" тренда.

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