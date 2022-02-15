Криптоинвесторам стоит ожидать "довольно устойчивого" роста стоимости в ближайшей перспективе.

Один из самых известных криптотрейдеров Николас Мертен, имеющий на своем YouTube-канале чуть более полумиллиона подписчиков, предсказал рекордный рост биткоина в ближайшей перспективе.

Прогноз цены биткоина на 2022 год от аналитика таков: $200 тыс. к концу года (рост на 376% с текущих уровней). Если крипте удастся пробить порог в $100 тыс., то это станет толчком к развитию "бычьего" тренда.

Как обратил внимание Мертен, биткоин в данный момент не находится на "медвежьем" рынке, а проходит через фазу накопления объемов. Он отметил, что каждый "медвежий" рынок приводил к падению стоимости биткоина более чем на 70% от максимума.

Наблюдается действительно интересный технический паттерн, и это сигнал о том, что "быки" лидируют. Не позволяйте боковой консолидации, в которой мы находимся, ввести вас в заблуждение, что это какой-то "медвежий" рынок. Ралли не за горами.

Сегодня "биток" торгуется по $43,6 тысяч: с начала этого месяца монета подорожала на 33%. Несмотря на усиливающуюся конкуренцию со стороны других криптовалют, она все прочнее закрепляется в нашей повседневной жизни – как инвестиция, платежное средство и концепт.

Что влияет на цену биткоина

На цену крипты влияют такие экономические факторы, как наличие/отсутствие спроса и предложения, общественное мнение, ситуация на рынке, дефицит и др.

Так, например, в прошлом месяце европейский регулятор предложил запретить майнинг криптовалют методом Proof-of-Work, доминирующим среди крупнейших криптовалют на рынке. А еще ранее в России, которая входит в 3-ку мировых лидеров по добыче биткоина, выступили с инициативой запретить любые операции с криптовалютами.

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